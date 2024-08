San Giovanni Bianco, frontale nella galleria di Cornello: un morto e due feriti

Gravissimo incidente in galleria lungo la statale 470 all’altezza di San Giovanni Bianco: lo scontro frontale tra due auto, un’Audi A3 e un Caddy Volkswagen è avvenuto intorno alle 14.30 di domenica 4 agosto nella galleria di Camerata Cornello.

Sul posto sono giunti l’auto medica e tre ambulanze, l’Elisoccorso da Bergamo e da Milano oltre ai Vigili del fuoco di Bergamo. Dalle prime informazioni l’Audi A3 stava scendendo dalla Valle Brembana in direzione San Giovanni Bianco mentre il Caddy viaggiava in direzione opposta: l’impatto violento all’interno della galleria. L’uomo di 65 anni alla guida del furgoncino è stato soccorso ma è purtroppo deceduto sul posto. Feriti in modo grave anche il 34enne alla guida dell’Audi e la donna di 30 anni che viaggiava con lui. Sono stati ricoverati agli Spedali Civili di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo.