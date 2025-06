Schianto con la moto a Zogno, riportata in patria la salma di Mustapha

La morte del ventisettenne di Zogno, deceduto dopo uno schianto in moto nella serata di domenica 8 giugno, ha colpito il paese brembano e la comunità musulmana. Nato a Tinejdad nel 1998, dal 2008 era cresciuto in valle Brembana dove aveva frequentato gli studi. Anche la parrocchia di Zogno ha espresso, tramite i social, la vicinanza della comunità cristiana alla famiglia per la scomparsa di Mustapha, che a Zogno frequentava l’oratorio, soprattutto per la sua grande passione per il calcio.

In centinaia al centro islamico

L’incidente a Zogno

Mercoledì 11 giugno al centro islamico di Curno si è tenuta una preghiera per il giovane e la sua famiglia. Centinaia i presenti, tra cui molte famiglie amiche dei genitori, numerosi amici e i colleghi di lavoro della succursale di Villa d’Almè dell’azienda dove lavorava come elettricista. Gli uomini e le donne, riuniti in due sale separate, hanno potuto partecipare alla preghiera davanti alla bara chiusa con il corpo di Mustapha. Alcune parole di saluto sono state rivolte anche ai numerosi presenti di madrelingua italiana e di religione non islamica: «Siamo tutti vicini a questa famiglia e al suo dolore. Il tempo è prezioso. Scegliamo di viverlo nel bene». Il gruppo delle donne si è stretto in un grande abbraccio attorno alla mamma del ragazzo per esprimere la vicinanza al suo dolore.