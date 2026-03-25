Scontro tra un furgone e un’auto, traffico in tilt in Val Brembana

Uno scontro tra un suv Audi e un furgoncino ha paralizzato la viabilità della Valle Brembana mercoledì mattina 25 marzo intorno alle 8.30. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 470, all’altezza della frazione Campana tra Sedrina e Villa d’Almè, dove i due mezzi si sono schiantati contro il muro dopo l’impatto.