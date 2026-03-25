Scontro tra un furgone e un’auto, traffico in tilt in Val Brembana
LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 470, all’altezza della frazione Campana tra Sedrina e Villa d’Almè. Mattinata nera per la viabilità in Val Bremabana mercoledì 25 marzo.
Sedrina
Uno scontro tra un suv Audi e un furgoncino ha paralizzato la viabilità della Valle Brembana mercoledì mattina 25 marzo intorno alle 8.30. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 470, all’altezza della frazione Campana tra Sedrina e Villa d’Almè, dove i due mezzi si sono schiantati contro il muro dopo l’impatto.
Nonostante non si segnalino feriti gravi, le ripercussioni sul traffico sono pesantissime: la circolazione è andata completamente in tilt a causa della sfortunata coincidenza con i lavori stradali previsti alle ore 9, che hanno comportato un semaforo per la circolazione alterna sempre a Campana, lasciando gli automobilisti bloccati nel traffico. Si consiglia di percorre Ubiale Clanezzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA