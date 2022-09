Sedrina, si mette al sicuro la frana: statale chiusa per 10 giorni

Resterà chiusa da martedì mattina 20 settembre e fino al 30 settembre la galleria di via Maivista di Botta di Sedrina . Lo stop da lunedì a giovedì dalle 9 alle 15, il venerdì dalle 9 alle 13. Un’impresa del Savonese, per conto di Anas, provvederà alla messa in sicurezza definitiva della parete roccioso soprastante l’imbocco sud della galleria.