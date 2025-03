Sfilate, maschere e frittelle: nelle valli esplode il Carnevale

Il Carnevale in Valle Seriana

Festa di carnevale in oratorio con premiazione delle maschere più originali e poi chiacchiere e frittelle per grandi e piccini sabato dalle 20.30 a Rovetta. Lunedì alle 14.15 ritrovo al parchetto vicino alla banca e a seguire sfilata per le vie del centro. A San Lorenzo domenica l’oratorio propone un pomeriggio di divertimento in maschera per tutti. In programma alle 14 la partenza della sfilata dall’oratorio per le vie della frazione, con rientro e premiazione delle maschere più belle ed originali.