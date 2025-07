Strada da allargare tra Branzi e Valleve, dopo 18 anni si conclude il cantiere

Ultima tappa del lunghissimo cantiere che dal 2007 vede impegnata la Provincia di Bergamo su un tratto di strada compreso tra il bivio Carona-Foppolo e Valleve.

Siamo sulla provinciale 2 che, ricavata in pratica nella roccia, porta - per alcuni tratti a strapiombo - verso Valleve e Foppolo. In oltre 15 anni - a partire dal primo cantiere - si è riusciti ad allargare alcune centinaia di metri. Ma restano altri tratti ancora stretti dove due auto contemporaneamente ancora transitano con difficoltà. Tratti che quindi, in particolare durante la stagione sciistica, rendono il transito particolarmente difficoltoso e pericoloso.

Il «nuovo» cantiere

Il cantiere, che partirà nelle prossime settimane, con inevitabili stop e sensi unici alternati, riguarda ulteriori 180 a salire, in punti particolarmente stretti. Si lavorerà a valle della strada. Un cantiere tormentatissimo quello che ha interessato il tratto di strada da Branzi-Carona salendo verso Valleve. Con stop e rallentamenti a causa di contenziosi legali, ditte fallite e nuovi appalti per ripartire da capo. L’avvio dei lavori risale addirittura al 2007 (due milioni di euro l’appalto, con fondi regionali), con la prima assegnazione dopo la gara di appalto. Poi una continua serie di stop e riprese e la Provincia costretta a rifare le gare d’appalto aggiornando anche i progetti, con le nuove norme tecniche, il prezziario e le autorizzazioni del caso.

Appalti e rallentamenti

In questi anni il cantiere è proseguito tra mille difficoltà, sempre a singhiozzo, un po’ per le difficoltà oggettive, un po’ per la burocrazia, un po’ perché in inverno veniva fermato per non ostacolare la stagione sciistica a Foppolo. Finora erano stati eseguiti lavori per circa un milione e 400mila euro. L’ultimo appalto è di 600mila euro. Ma già si guarda oltre sia su questo tratto sia sul resto della provinciale 2 che da Lenna arriva a Foppolo.

«Si tratta di interventi importanti per tutta la Val Fondra, per i residenti e per l’afflusso turistico» «Con i tecnici della Provincia - spiega il sindaco di Valleve, Gianfranco Lazzarini - sono stati individuati sette punti particolarmente critici su cui poter intervenire: uno poco prima della galleria del Bernigolo, due dopo la galleria e il bivio per Roncobello prima di arrivare a Fondra, due in territorio di Branzi, in zona municipio e poco a monte del ristorante Bettina. Infine un ulteriore tratto prima di arrivare a Valleve, nei pressi di un grosso macigno lato strada. Complessivamente servirebbero dieci milioni di euro. Siamo a livello di progetto per la fattibilità tecnico-economica, ma fondamentale per poter accedere, eventualmente a lotti, a finanziamenti regionali e statali. Si tratta, però, di interventi importanti per tutta la Val Fondra, per i residenti e per l’afflusso turistico».

Il nuovo ponte