Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Martedì 03 Marzo 2026
in aggiornamento

Valtorta, scontro tra sciatori per un probabile malore in pista: 50enne grave al Papa Giovanni

I SOCCORSI. Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, sulle piste di Valtorta, ai Piani di Bobbio.

Le piste da sci di Valtorta
Le piste da sci di Valtorta

Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, sulle piste di Valtorta , ai Piani di Bobbio. L’allarme è scattato poco prima delle 11 sulla pista «Tre Signori», dove uno sciatore di 50 anni si è scontrato con un altro sciatore. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore prima dell’impatto.

Le condizioni sono apparse subito gravi: la centrale operativa ha disposto l’intervento in codice rosso. Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’ambulanza e il personale degli impianti di Ski Valtorta Piani di Bobbio. L’uomo è stato r icoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valtorta
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Salute
Malattia
Sport
Sci alpino