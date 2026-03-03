Valtorta, scontro tra sciatori per un probabile malore in pista: 50enne grave al Papa Giovanni

Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, sulle piste di Valtorta , ai Piani di Bobbio. L’allarme è scattato poco prima delle 11 sulla pista «Tre Signori», dove uno sciatore di 50 anni si è scontrato con un altro sciatore. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore prima dell’impatto.

Le condizioni sono apparse subito gravi: la centrale operativa ha disposto l’intervento in codice rosso. Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’ambulanza e il personale degli impianti di Ski Valtorta Piani di Bobbio. L’uomo è stato r icoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.