Vestiti e cortesia per 55 anni: i portici di San Pellegrino perdono «Pipù Moda»

«La nostra è la storia romantica di un negozio di famiglia che, per oltre mezzo secolo, ha accolto generazioni di clienti – racconta Marco, portavoce dei fratelli Foppolo –. Per i miei fratelli Zina e Bepi è stata una decisione sofferta, che segna la fine di un’era per San Pellegrino Terme.

È come dire addio a un vecchio amico

Per chi ha vissuto questo negozio, è come dire addio a un vecchio amico. Le luci del negozio si spegneranno ma l’eredità tramandata dai nostri genitori continuerà a vivere nei cuori di chi li ha conosciuti. Ogni capo venduto, ogni sorriso regalato, ogni consiglio dispensato resterà scolpito nella memoria di una comunità che ha trovato in Pipù Moda non solo un negozio, ma un rifugio di autenticità e calore umano. Una storia che profuma di tradizione, passione, sacrificio e famiglia».

La storia di Pipù Moda

Ricorda Marco: «Tutto ebbe inizio nel 1969, in una piccola casa situata in via De’ Medici 43. Qui, i nostri genitori Antonia e Pietro decisero di aprire una merceria. La loro attività non era solo un luogo dove acquistare stoffe, bottoni e nastri, ma un vero centro di socialità. In quel piccolo spazio pieno di colori e profumi di tessuti, le persone non trovavano solo articoli da comprare, ma consigli preziosi, chiacchiere amichevoli e, talvolta, anche una tazza di caffè».

Sabato per la chiusura in programma un brindisi