Villa d’Almè, cervo attraversa la strada e colpisce un motociclista. Ferito 18enne

Il motociclista, di 18 anni, dopo lo scontro è volato per circa 25 metri: fortunatamente senza gravi conseguenze. Immediato l’intervento dei soccorritori con un’automedica e un’ambulanza, che hanno trasportato il giovane in ospedale, in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi e per regolare il traffico, e i tecnici della Provincia di Bergamo per prendere in carico l’animale, morto a causa dell’impatto.