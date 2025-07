Zogno, dopo la constatazione amichevole finisce in un pozzo profondo 5 metri

Sarebbe stato un banale incidente come tanti, da constatazione amichevole, ma l’oscurità e un tombino semiaperto hanno dato all’accaduto una connotazione di assurdità, con una ragazza coinvolta finita per 5 metri in un pozzo.

L’incidente a Zogno

Tutto è successo verso le 3 di notte tra sabato e domenica 6 luglio. Una Renault Clio con a bordo due giovani di 20 e 15 anni stava viaggiando in direzione di Bergamo quando, arrivata alla rotatoria sud di Zogno, ha urtato la fiancata laterale destra di una Volkswagen T-Roc con a bordo due ragazze di 22 anni di Seriate. Niente di grave, nessuno dei quattro ragazzi è rimasto ferito, la T-Roc ha fatto di nuovo il giro della rotatoria per tornare in posto e verificare l’entità dei danni per poi fare la constatazione amichevole. Le ragazze hanno raggiunto i ragazzi in prossimità dell’incrocio con la strada comunale che arriva da Zogno. Finito di compilare i documenti una delle due, nel tornare alla sua auto, è passata a piedi all’interno della rotatoria (tutto ciò che si trova all’interno è competenza di Anas, precisa il sindaco). Complice l’oscurità le è sfuggito alla vista un tombino aperto, non si sa per quale motivo, con coperchio appoggiato in diagonale. Ha messo un piede sopra ed è finita nel buio di un pozzo per il recupero di acque piovane profondo 5 metri.