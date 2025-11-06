Cronaca / Valle Cavallina
Giovedì 06 Novembre 2025
Albano Sant’Alessandro, incidente con un mezzo pesante
LO SCHIANTO. Un incidente si è verificato ad Albano Sant’Alessandro: ferita una persona.
Albano Sant’Alessandro
Un incidente con un mezzo pesante ha bloccato il traffico ad Albano Sant’Alessandro nella mattinata di giovedì 6 novembre. In via Tonale, due persone sono rimaste coinvolte e una è in gravi condizioni.
Ancora poche le informazioni raccolte, sul posto due ambulanze, un’auto medica e i carabinieri. L’incidente è successo alle 9.30, la viabilità è tornata nella norma e il ferito è stato trasferito in ospedale.
