Albano Sant’Alessandro, incidente con un mezzo pesante

Un incidente con un mezzo pesante ha bloccato il traffico ad Albano Sant’Alessandro nella mattinata di giovedì 6 novembre. In via Tonale, due persone sono rimaste coinvolte e una è in gravi condizioni.

Ancora poche le informazioni raccolte, sul posto due ambulanze, un’auto medica e i carabinieri. L’incidente è successo alle 9.30, la viabilità è tornata nella norma e il ferito è stato trasferito in ospedale.