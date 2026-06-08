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Cronaca / Valle Cavallina Lunedì 08 Giugno 2026

Albano Sant’Alessandro, trasporto illecito di rifiuti ferrosi. Autocarro sequestrato

L’OPERAZIONE. Denunciati conducente e passeggero, che avrebbero operato senza rispettare i requisiti di legge.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Albano Sant’Alessandro, trasporto illecito di rifiuti ferrosi. Autocarro sequestrato
L’autocarro sequestrato dai carabinieri

Albano Sant’Alessandro

I carabinieri del Nipaaf - Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale - hanno sequestrato ad Albano Sant’Alessandro un autocarro adibito al trasporto illecito di rifiuti ferrosi e deferito due persone all’Autorità giudiziaria.

L’operazione dei carabinieri

L’intervento è scaturito da un’attività investigativa mirata, che ha portato al controllo di un autocarro che trasportava un’ingente quantità di rifiuti speciali ferrosi, rilevando diverse irregolarità. Il veicolo circolava senza Formulario di identificazione dei rifiuti, documento necessario alla tracciabilità lungo l’intera filiera, mentre l’impresa coinvolta non risultava iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali, requisito obbligatorio.

L’autocarro è stato sequestrato e nei confronti del conducente è stato disposto il ritiro immediato della patente. L’uomo, cittadino straniero di 35 anni, e il passeggero, 30enne italiano, operanti come rappresentati dell’impresa coinvolta, sono stati deferiti per gestione e trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi in assenza delle previste autorizzazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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