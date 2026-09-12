Altro furto di rame: a Zandobbio via dieci pluviali dal cimitero

Prima le chiese di Luzzana e Borgo di Terzo, poi il cimitero di Zandobbio. Il rame torna a fare gola ai ladri in Val Cavallina, dove nelle ultime settimane si sono susseguiti diversi furti ai danni di strutture religiose e cimiteriali.

L’ultimo episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì 11 settembre al cimitero di Zandobbio. I ladri hanno smontato e portato via una decina di pluviali in rame, prevalentemente dalle cappelle private, oltre alla copertura di una di esse. Per raggiungere le parti più alte delle strutture hanno utilizzato le scale del cimitero.

Secondo le prime informazioni, un camionista di passaggio nella zona avrebbe riferito di aver sentito rumori provenire dal cimitero intorno alle 3,30. I ladri avrebbero agito nel cuore della notte Il furto è stato scoperto in mattinata. Secondo le prime informazioni, un camionista di passaggio nella zona avrebbe riferito di aver sentito rumori provenire dal cimitero intorno alle 3,30. I ladri avrebbero agito nel cuore della notte e, per evitare di essere ripresi, hanno manomesso la videosorveglianza. «Quello che colpisce è il danno che è stato fatto», sottolinea il sindaco Mosè Parigi. Oltre al materiale portato via, infatti, sarà necessario intervenire per ripristinare le strutture danneggiate. Già in mattinata il primo cittadino è stato informato dell’accaduto, così come i carabinieri. Dal Comune viene rivolto un invito ai cittadini a verificare eventuali danni o ammanchi.

Non si tratta di un episodio isolato. A Luzzana, nella notte tra il 24 e il 25 agosto, sono stati rubati otto pluviali in rame dalla chiesa parrocchiale e dall’oratorio. Prima ancora, nella notte tra il 26 e il 27 luglio, i ladri hanno preso di mira l’oasi Sant’Antonio, sempre a Luzzana, nella zona della Valle dell’Acqua, portando via anche in quel caso i pluviali in rame.