Venerdì 14 Novembre 2025
Auto si ribalta ad Albano, 20enne in ospedale
L’INTERVENTO. L’incidente è avvenuto in via Tonale ad Albano verso le 13.40 di venerdì 14 novembre.
Albano Sant’Alessandro
Un ragazzo di 20 anni auto ha perso il controllo dell’auto in via Tonale ad Albano Sant’Alessandro, venerdì 14 novembre verso le 13.40. Il giovane ha fatto tutto da solo e la sua Lancia Y si è ribaltata rimanendo appoggiata su un fianco. I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Verde di Brusaporto, con una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale di Albano.
Il ragazzo è uscito da solo dall’abitacolo, poi è stato trasportato per dei controlli all’ospedale di Seriate, sta bene. Si è verificato qualche rallentamento al traffico in via Tonale durante le operazioni di soccorso e spostamento dell’auto dalla carreggiata.
