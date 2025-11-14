Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Venerdì 14 Novembre 2025

Auto si ribalta ad Albano, 20enne in ospedale

L’INTERVENTO. L’incidente è avvenuto in via Tonale ad Albano verso le 13.40 di venerdì 14 novembre.

Monica Armeli
Monica Armeli
L’immagine dell’incidente di Albano Sant’Alessandro in cui si è ferito un 20enne
L’immagine dell’incidente di Albano Sant’Alessandro in cui si è ferito un 20enne

Albano Sant’Alessandro

Un ragazzo di 20 anni auto ha perso il controllo dell’auto in via Tonale ad Albano Sant’Alessandro, venerdì 14 novembre verso le 13.40. Il giovane ha fatto tutto da solo e la sua Lancia Y si è ribaltata rimanendo appoggiata su un fianco. I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Verde di Brusaporto, con una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale di Albano.

Il ragazzo è uscito da solo dall’abitacolo, poi è stato trasportato per dei controlli all’ospedale di Seriate, sta bene. Si è verificato qualche rallentamento al traffico in via Tonale durante le operazioni di soccorso e spostamento dell’auto dalla carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albano Sant'Alessandro
Bergamo
Seriate
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Salute
assistenza sanitaria
Politica
Enti locali
Monica Armeli
vigili del fuoco
Carabinieri