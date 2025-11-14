Auto si ribalta ad Albano, 20enne in ospedale

Un ragazzo di 20 anni auto ha perso il controllo dell’auto in via Tonale ad Albano Sant’Alessandro, venerdì 14 novembre verso le 13.40. Il giovane ha fatto tutto da solo e la sua Lancia Y si è ribaltata rimanendo appoggiata su un fianco. I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Verde di Brusaporto, con una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale di Albano.