Incendio distrugge tre villette a schiera a Cenate Sopra. Dieci persone senza casa - Video/Foto

Una colonna di fumo, altissima, era visibile nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre in quasi tutta la Bergamasca orientale : proveniva dalle fiamme divampate accidentalmente nella località collinare Val Predina di Cenate Sopra, da un complesso residenziale con quattro abitazioni in via Lussana. Tre di queste, gravemente danneggiate, ora sono inagibili. All’origine del rogo ci sarebbe il malfunzionamento di una canna fumaria che ha distrutto 400 metri quadrati di tetto (stando al primo bilancio sono andati in fumo i tetti di tre villette, la quarta è stata parzialmente interessata dal rogo), facendo danni enormi anche nei locali sottostanti.