Brucia un’abitazione a Monasterolo, nessun ferito: due famiglie sfollate - Foto

Ha bruciato circa 200 metri quadri di tetto e danneggiato un appartamento all’ultimo piano l’incendio che s’è sprigionato domenica pomeriggio poco dopo le 18, per cause ancora in fase d’accertamento, in una abitazione di via Monte Grappa a Monasterolo del Castello. La casa è sulla strada che porta verso l’area Biali, frequentatissima nei weekend per gli spazi barbecue e la spiaggia.