Bufo Bufo, le alte temperature fanno anticipare il salvataggio

La corposa avanguardia di rospi (Bufo Bufo) che è scesa verso il lago d’Endine già intorno alla metà di febbraio hanno spinto la Comunità montana dei Laghi bergamaschi ad anticipare di quasi una settimana la posa delle barriere lungo la strada provinciale 76. Invece di attendere lunedì 4 marzo come previsto, già mercoledì mattina gli operai hanno iniziato a collocare i primi teli di contenimento ai lati della carreggiata in località Pura. Piogge permettendo, il lavoro si protrarrà per qualche giorno, fino alla realizzazione di una lunga schermatura a pochi metri dalla sponda orientale del lago, nei comuni di Monasterolo ed Endine Gaiano. In questo modo agli animali verrà impedito l’accesso all’asfalto, il che li preserverà dal rischio di una morte violenta sotto le ruote dei veicoli.