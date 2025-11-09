Casazza, l’ambulanza in sirena sorpassa ma l’auto svolta a sinistra: 4 feriti

Un’ambulanza, che stava trasportando una donna colta da malore, è rimasta coinvolta in un incidente con un’auto domenica 9 novembre sulla statale del Tonale all’altezza di Endine Gaiano. Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’anziana paziente è stata trasferita su un’altra autolettiga e trasferita in codice giallo all’ospedale di Seriate. Tutto comincia nella tarda mattinata, quando un equipaggio della Croce Verde di Brusaporto a Lovere soccorre una 75enne colpita da un malore. Viene deciso che la pensionata andrà ricoverata a Seriate.

Dunque, l’autolettiga comincia il suo viaggio, con sirena e lampeggianti attivati. I veicoli che la precedono accostano e le fanno strada. Poco dopo le 12.30, tra Sovere ed Endine Gaiano, però, l’ambulanza della Croce Verde si scontra con un’auto. «Il nostro equipaggio stava effettuando una manovra di sorpasso, sempre con sirena e lampeggianti attivati – racconta il presidente Erik Persico –, quando la conducente dell’auto che precedeva il nostro mezzo di soccorso, probabilmente non accorgendosi dell’arrivo dell’ambulanza, ha girato a sinistra verso il piazzale di un ristorante».