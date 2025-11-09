Cronaca / Valle Cavallina
Domenica 09 Novembre 2025
Casazza, l’ambulanza in sirena sorpassa ma l’auto svolta a sinistra: 4 feriti
L’INCIDENTE. Il mezzo portava in ospedale una donna di 75 anni colta da malore: caricata su un’altra autolettiga. Lesioni per l’autista e i tre sulla vettura.
Un’ambulanza, che stava trasportando una donna colta da malore, è rimasta coinvolta in un incidente con un’auto domenica 9 novembre sulla statale del Tonale all’altezza di Endine Gaiano. Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’anziana paziente è stata trasferita su un’altra autolettiga e trasferita in codice giallo all’ospedale di Seriate. Tutto comincia nella tarda mattinata, quando un equipaggio della Croce Verde di Brusaporto a Lovere soccorre una 75enne colpita da un malore. Viene deciso che la pensionata andrà ricoverata a Seriate.
Dunque, l’autolettiga comincia il suo viaggio, con sirena e lampeggianti attivati. I veicoli che la precedono accostano e le fanno strada. Poco dopo le 12.30, tra Sovere ed Endine Gaiano, però, l’ambulanza della Croce Verde si scontra con un’auto. «Il nostro equipaggio stava effettuando una manovra di sorpasso, sempre con sirena e lampeggianti attivati – racconta il presidente Erik Persico –, quando la conducente dell’auto che precedeva il nostro mezzo di soccorso, probabilmente non accorgendosi dell’arrivo dell’ambulanza, ha girato a sinistra verso il piazzale di un ristorante».
Le fiancate dei due mezzi sono così venute a collisione. L’urto è stato piuttosto violento. La conducente dell’auto, una donna di 45 anni, è stata portata in codice verde all’ospedale di Lovere con un’autolettiga della Croce Rossa di Trescore. Medicati sul posto il marito 52enne e il figlio 16enne che erano sulla vettura. Lesioni da cinque giorni di prognosi ha rimediato l’autista 30enne dell’autolettiga della Croce Verde. Infine, la paziente 75enne è stata caricata su un’ambulanza della Croce Blu di Lovere e portata all’ospedale di Seriate.
