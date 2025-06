Casazza, svolta e travolge un centauro. Aveva bevuto: automobilista denunciato

Non si è accorto, nello svoltare a sinistra in via Dante Alighieri, che dal senso di marcia opposto stava arrivando una moto. Il violento impatto lungo la statale 42 poco prima del centro di Casazza ha fatto finire a terra il motociclista, che è stato trasportato in ospedale a Bergamo con lesioni serie, ma non in pericolo di vita.

Illeso il conducente della Cupra, che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver cagionato lesioni stradali. È successo mercoledì 11 giugno ntorno alle 16,45 in via Nazionale.

Casazza, denunciato l’autista