Casazza, travolta mentre attraversa la strada in centro: grave donna di 54 anni

Una donna di 54 anni è stata ricoverata per le gravi ferite riportato mentre all’alba di lunedì 27 marzo attraversava la strada di via Nazionale in centro a Casazza. L’impatto con una vettura che viaggiava dal paese verso Bergamo è avvenuto poco prima delle 6 nei pressi dell’area archeologica: il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunte l’auto medica e un’ambulanza che hanno prestato le prime cure alla donna e l’hanno poi trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Illeso ma sotto choc il conducente dell’auto. La zona è stata già teatro di altri incidenti purtroppo in passato. Seguono aggiornamenti.