Casazza, travolto da un’auto mentre esce dal distributore di benzina: grave motociclista di 62 anni

Grave incidente a Casazza lungo la Statale 42 della Valcavallina nella mattinata di venerdì 5 aprile: lo schianto che ha coinvolto uno scooter e un’auto è avvenuto intorno alle 9 all’altezza del distributore Esso di via Nazionale. Ferito un uomo di 62 anni trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni con l’Elisoccorso. Presenti sul posto i Carabinieri di Casazza per i rilievi e per fare luce sulla dinamica. La Statale 42 è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora in entrambe le direzioni.