Case distrutte dal rogo a Cenate Sopra, gara di aiuti per le tre famiglie

A Cenate Sopra non si ferma la solidarietà dopo l’incendio che mercoledì ha distrutto tre villette a schiera in via Lussana, nella zona di Val Predina. Una raccolta fondi per le famiglie sfollate è stata lanciata dalla parrocchia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Le tre famiglie rimaste senza casa dopo i l pauroso rogo provocato probabilmente dal malfunzionamento di una canna fumaria, 12 persone in tutto, hanno trovato ospitalità da familiari, amici, vicini di casa e nell’albergo messo a disposizione in questi giorni dall’Amministrazione comunale. Ora un nuovo tassello si aggiunge alla lunga catena benefica. A patrocinare la raccolta di donazioni ci sono anche le realtà associative: il gruppo comunale di protezione civile, gli alpini, l’Asd San Leone e il Centro del sorriso.