Continue aggressioni al padre e al fratello per denaro: arrestato a Casazza un 45enne

I Carabinieri di Casazza hanno arrestato un uomo di 45 anni, residente a Ranzanico , con l’accusa di maltrattamenti in famiglia . L’arresto è avvenuto nella mattinata del 18 agosto, presso un albergo di Trescore Balneario, dove l’uomo si trovava al termine delle ricerche dei militari.

L’indagato, noto per il consumo smodato di alcol e di sostanze stupefacenti, aveva assunto da anni atteggiamenti violenti nei confronti dei familiari conviventi, in particolare il padre di 78 anni e il fratello di 50. Gli episodi di violenza, frequenti e caratterizzati da aggressioni verbali e fisiche, erano spesso motivati dal rifiuto delle vittime di cedere a richieste estorsive di denaro, costringendole alla resa per salvaguardare la propria incolumità.