Emergenze in valle e cellulari in tilt: prove tecniche con la radio

Dal territorio alla centrale operativa, i messaggi e la modalità di utilizzo degli strumenti da utilizzare per favorire la comunicazione nelle situazioni di emergenza idrogeologica. È stato il tema dell’esercitazione di protezione civile organizzata sabato 29 ottobre in Val Seriana e Val Brembana. Promotore dell’iniziativa il Ccv, il coordinamento di volontariato della protezione civile di Bergamo che ha sede all’Unione dei Colli di Albano Sant’Alessandro . Proprio qui c’era la cabina di regia dell’operazione che ha coinvolto numerosi volontari in una ventina di paesi, da Gandino a Ghisalba e da Zogno a Crespi d’Adda.