Emozioni e impegno per «La passione di Cristo» alla Rsa San Giuseppe

I sorrisi e la commozione, l’impegno e la soddisfazione sono i sentimenti disegnati sui loro volti. È una gioia che non conosce età, è la magia del teatro. Lunedì 3 aprile, dopo un intenso lavoro di preparazione durato alcuni mesi, una trentina di ospiti della Rsa San Giuseppe di Gorlago è salita sul «palco» e ha dato vita a una rappresentazione speciale: «La passione di Cristo», le tappe della via Crucis recitate dagli anzian i che trovano cura in casa di riposo. Un’emozione forte per loro, ma anche per i parenti, i volontari e gli operatori che ne hanno condiviso l’impegno.