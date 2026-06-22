Endine Gaiano, 27enne in monopattino investito da un camion: è grave

Secondo una prima ricostruzione riferita ai soccorritori, il giovane sarebbe stato investito dal mezzo pesante mentre percorreva la strada sul monopattino. Nell’impatto ha riportato un grave trauma cranico e un trauma a un arto inferiore.

La centrale operativa ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso. Sono intervenuti l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’ambulanza e i carabinieri. Dopo le prime cure, il 27enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, sempre in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.