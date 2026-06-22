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Cronaca / Valle Cavallina Lunedì 22 Giugno 2026

Endine Gaiano, 27enne in monopattino investito da un camion: è grave

LO SCONTRO. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.10 di lunedì 22 giugno lungo la statale 42. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravi con l’elisoccorso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

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Redazione Web
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Endine Gaiano, 27enne in monopattino investito da un camion: è grave
L’elicottero dei soccorsi è decollato da bergamo per raggiungere Endine

Endine

Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì 22 giugno lungo la statale 42 a Endine Gaiano. Intorno alle 12.10 un uomo di origini marocchine di 27 anni, alla guida di un monopattino, è rimasto coinvolto in uno scontro con un autorimorchio.

Secondo una prima ricostruzione riferita ai soccorritori, il giovane sarebbe stato investito dal mezzo pesante mentre percorreva la strada sul monopattino. Nell’impatto ha riportato un grave trauma cranico e un trauma a un arto inferiore.

La centrale operativa ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso. Sono intervenuti l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’ambulanza e i carabinieri. Dopo le prime cure, il 27enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, sempre in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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