Entra in un recinto per recuperare i cani, incornato da una mucca a Trescore

È entrato in un recinto per recuperare i cani che stava portando a passeggio, quando è stato caricato da una mucca che lo ha incornato. L’uomo, 52 anni, di Trescore, ha riportato ferite all’addome ed è stato soccorso dal 118 che ha inviato sul posto l’elicottero, con cui il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Non è in pericolo di vita, anche se le ferite provocate dalle corna della mucca gli hanno causato lesioni importanti, tanto che è stato necessario per il cinquantaduenne il ricovero.