Finisce contro il guardrail lungo la Statale 42: fuori pericolo il 53enne

Resta grave ma non è più in pericolo di vita l’uomo di 53 anni di Trescore Balneario ricoverato d’urgenza all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo dopo essere rimasto schiacciato nelle lamiere della sua auto in un incidente accaduto nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada statale 42, all’altezza di San Paolo d’Argon.