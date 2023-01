Il prigioniero Sandro e l’amico tedesco: «Abbiamo sempre pensato a te»

Anche nelle pagine più buie della storia possono celarsi bagliori di umanità e buon cuore. Come quelli racchiusi nella lettera per anni custodita gelosamente insieme alle mostrine di un soldato deportato in Germania. Si chiamava Alessandro Borlotti, era nato il 7 febbraio 1918 a Costa di Monticelli, il comune sotto cui ricadeva, all’epoca, Montello, e venerdì 27 gennaio il suo nome risuonerà in Sant’Agostino a Bergamo, durante la cerimonia di conferimento delle medaglie d’onore del presidente della Repubblica alla memoria dei deportati. Una medaglia sarà anche per lui, la ritireranno le figlie Ezia e Rosanna, che della dolorosa storia di loro padre custodiscono anche il ricordo consolatorio venuto alla luce attraverso una lettera datata 12 settembre 1947.