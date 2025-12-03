Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Mercoledì 03 Dicembre 2025
in aggiornamento

Incidente sul lavoro alla «Montello», muore operaio di 27 anni

LA TRAGEDIA. L’incidente è avvenuto all’interno dell’azienda.

L’ambulanza arrivata alla «Montello» per l’infortunio sul lavoro che poi si è rivelato mortale. A morire un operaio manutentore esterno di 27 anni
(Foto di Armeli)

Montello

Un operaio di 27 anni, che lavorava all’interno della «Montello spa», azienda specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici, è morto verso le 17.30 di mercoledì 3 dicembre.

Dalle prime informazioni il giovane pare fosse un manutentore esterno all’opera in una buca di carico che è stato colpito da del materiale.

Sul posto il personale sanitario della Croce Verde di Brusaporto. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Bergamo e i tecnici dell’Ats che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’ambulanza arrivata alla «Montello» per l’infortunio sul lavoro che poi si è rivelato mortale. A morire un operaio manutentore esterno di 27 anni
Montello
Disastri, Incidenti
Incidente industriale
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Ambiente
inquinamento
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Montello Spa