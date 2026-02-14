Cronaca / Valle Cavallina
Sabato 14 Febbraio 2026
Invade la corsia opposta, schianto frontale a Endine: tre feriti tra cui un bimbo di 4 anni
L’INCIDENTE. Un 52enne con a bordo il figlio di 4 anni ha perso il controllo dell’auto e ha causato un incidente frontale sulla statale 42. In tre in ospedale.
Endine Gaiano
Un incidente frontale lungo l a SS42 ha mandato in ospedale tre persone nel tardo pomeriggio di sabato 14 febbraio a Endine Gaiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.50, all’altezza di via G. Paglia.
Secondo una prima ricostruzione, un 52enne di origine senegalese, residente a Lovere, era alla guida di un’Audi A3 quando avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per invadere la corsia opposta e impattare frontalmente contro una Renault Clio che procedeva in direzione opposta. Al volante della Clio una donna di 60 anni, residente a Bergamo.
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori. Il 52enne e il figlio di 4 anni, che viaggiava con lui, sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. In codice giallo anche la 60enne, portata all’ospedale di Seriate.
La circolazione lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi, ma dopo circa un’ora è tornata regolare.
