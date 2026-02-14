Invade la corsia opposta, schianto frontale a Endine: tre feriti tra cui un bimbo di 4 anni

Un incidente frontale lungo l a SS42 ha mandato in ospedale tre persone nel tardo pomeriggio di sabato 14 febbraio a Endine Gaiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.50, all’altezza di via G. Paglia.

Secondo una prima ricostruzione, un 52enne di origine senegalese, residente a Lovere, era alla guida di un’Audi A3 quando avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per invadere la corsia opposta e impattare frontalmente contro una Renault Clio che procedeva in direzione opposta. Al volante della Clio una donna di 60 anni, residente a Bergamo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori. Il 52enne e il figlio di 4 anni, che viaggiava con lui, sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. In codice giallo anche la 60enne, portata all’ospedale di Seriate.