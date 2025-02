La mamma di Leonardo, morto nello schianto di Albano: «Dal Gps il segnale della tragedia»

«Il Gps segnava la macchina ferma sotto il cavalcavia di Albano, dopo un po’ era ancora lì. Mio marito è uscito ed è andato a controllare sul posto cosa fosse successo. Si è trovato davanti la scena dell’incidente». Katia Parigi è la mamma di Leonardo Longaretti, il 24enne iscritto alla facoltà di Ingegneria al Politecnico di Milano, che ha perso la vita nello schianto alle 5.30 di sabato sulla statale 42. A quell’ora Leonardo stava ritornando a casa, a Gorlago, al volante della sua autovettura. Alle sette doveva partire per qualche giorno in montagna, a Sankt Moritz, con gli amici. Venerdì aveva sostenuto un esame universitario a Milano ed era rimasto lì per festeggiare. Ma nell’impatto lungo la statale la sua auto ha preso fuoco: non è riuscito a liberarsi e a mettersi in salvo, è morto tra le fiamme.

Il luogo dell’incidente sulla Statale 42 ad Albano Sant’Alessandro L’auto che ha preso fuoco nella quale ha perso la vita Leonardo Longaretti

Leonardo doveva partire per la montagna

«Doveva rientrare proprio perché alle 7 era prevista la partenza – afferma la mamma – . Quando alle 6.30 ho visto che non era ancora rientrato abbiamo provato a chiamarlo al cellulare ma non rispondeva. Abbiamo pensato che stesse dormendo. Il Gps continuava a dare come posizione il cavalcavia di Albano, ma al cellulare non rispondeva». La salma del giovane studente si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e nella giornata di domani verrà portata alla casa del commiato Bonomelli di Trescore. L’ultimo saluto è previsto per martedì pomeriggio alle 15 nella parrocchiale di Gorlago. Lascia nel dolore la mamma Katia, il papà Siro, vicesindaco, e i due fratelli Valentina e Francesco.

Chi era Leonardo Longaretti

Leonardo stava per concludere il suo percorso universitario in ingegneria. Era uno studente brillante: aveva vinto una borsa di studio e per questo, circa un anno fa, si era trasferito temporaneamente in Corea del Sud all’Università di Kaist, Istituto superiore di scienza e tecnologia. «Da dicembre era rientrato a casa (per il termine del semestre e stava dando gli esami a Milano) e il 21 febbraio sarebbe dovuto rientrare in Corea per questa esperienza all’estero di cui era molto orgoglioso. Ci parlava entusiasta di quello che stava facendo, l’Università di Kaist ce la descriveva come una città. Aveva questo sogno: avrebbe voluto vivere, lavorare all’estero», ricorda la mamma. Oltre che alla sua formazione, Leonardo ci teneva molto alla sua autonomia: aveva lavorato qualche mese come operaio in un’azienda per dare il suo contributo economico per coprire le spese di questa esperienza lontano da casa. Leonardo amava lo sport e nel tempo libero si dedicava all’attività di arbitro di calcio.

Il ricordo degli insegnanti del Federici