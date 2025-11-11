La moglie lo denuncia, lui la minaccia: arrestato a Trescore

La moglie lo aveva denunciato per i continui soprusi e le violenze subite e, trovato il coraggio di lasciarlo, si era rifugiata da sua sorella. Ma lui si è presentato a casa delle due donne e ha dato in escandescenza, minacciando in particolare la moglie e tutti i presenti, anche di morte. Per questo un uomo di 42 anni, di origine romena, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Bergamo. Nel caso in questione era già scattato l’iter per il «codice rosso», dopo che, alcuni giorni fa, la donna – dopo anni di botte, litigi e vessazioni – aveva trovato il coraggio di denunciare il compagno violento. Si era così presentata in caserma e aveva formalizzato la querela.