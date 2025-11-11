Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 11 Novembre 2025
La moglie lo denuncia, lui la minaccia: arrestato a Trescore
IL CASO. In manette un romeno di 42 anni. Era già scattato l’iter per il codice rosso e la donna si era trasferita dalla sorella.
Trescore
La moglie lo aveva denunciato per i continui soprusi e le violenze subite e, trovato il coraggio di lasciarlo, si era rifugiata da sua sorella. Ma lui si è presentato a casa delle due donne e ha dato in escandescenza, minacciando in particolare la moglie e tutti i presenti, anche di morte. Per questo un uomo di 42 anni, di origine romena, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Bergamo. Nel caso in questione era già scattato l’iter per il «codice rosso», dopo che, alcuni giorni fa, la donna – dopo anni di botte, litigi e vessazioni – aveva trovato il coraggio di denunciare il compagno violento. Si era così presentata in caserma e aveva formalizzato la querela.
Dopodiché si era trasferita a casa della sorella: entrambe sono romene come il marito della prima. Mentre l’iter era stato dunque avviato, l’uomo non ha desistito e venerdì scorso si è presentato a casa della sorella di lei, a Trescore Balneario: lì il quarantaduenne ha insultato tutti i presenti, minacciando di morte la moglie e anche gli altri suoi familiari presenti in casa. Immediato, a quel punto, l’allarme ai carabinieri: alla casa delle due sorelle è arrivata una pattuglia dell’Arma e i militari l’hanno immobilizzato e tratto in arresto. L’uomo, come deciso dalla Procura, è stato portato in carcere: stamattina sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA