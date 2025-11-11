Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 11 Novembre 2025

La moglie lo denuncia, lui la minaccia: arrestato a Trescore

IL CASO. In manette un romeno di 42 anni. Era già scattato l’iter per il codice rosso e la donna si era trasferita dalla sorella.

La donna, dopo anni di botte, litigi e vessazioni , aveva avuto il coraggio di denunciare il 42enne
La donna, dopo anni di botte, litigi e vessazioni , aveva avuto il coraggio di denunciare il 42enne

Trescore

La moglie lo aveva denunciato per i continui soprusi e le violenze subite e, trovato il coraggio di lasciarlo, si era rifugiata da sua sorella. Ma lui si è presentato a casa delle due donne e ha dato in escandescenza, minacciando in particolare la moglie e tutti i presenti, anche di morte. Per questo un uomo di 42 anni, di origine romena, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Bergamo. Nel caso in questione era già scattato l’iter per il «codice rosso», dopo che, alcuni giorni fa, la donna – dopo anni di botte, litigi e vessazioni – aveva trovato il coraggio di denunciare il compagno violento. Si era così presentata in caserma e aveva formalizzato la querela.

Dopodiché si era trasferita a casa della sorella: entrambe sono romene come il marito della prima. Mentre l’iter era stato dunque avviato, l’uomo non ha desistito e venerdì scorso si è presentato a casa della sorella di lei, a Trescore Balneario: lì il quarantaduenne ha insultato tutti i presenti, minacciando di morte la moglie e anche gli altri suoi familiari presenti in casa. Immediato, a quel punto, l’allarme ai carabinieri: alla casa delle due sorelle è arrivata una pattuglia dell’Arma e i militari l’hanno immobilizzato e tratto in arresto. L’uomo, come deciso dalla Procura, è stato portato in carcere: stamattina sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trescore Balneario
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Sociale
famiglia
carabinieri di Bergamo