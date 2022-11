Le star di tv e social in campo, a Casazza vincono la solidarietà e la prevenzione

Il centro sportivo pieno di bandiere tricolori e palloncini rosa , le telecamere, la musica alta. In giro bambini, appassionati e volti noti dello sport e dello spettacolo. Insomma, una festa, perché una squadra composta per lo più di personalità locali, il «Grande cuore team», affrontava la Nazionale di calcio Tv e social nella prima partita «Insieme per un sorriso». È quanto ha vissuto sabato 12 novembre il paese di Casazza, per l’incontro organizzato da Ami Valley, in particolare da Roberto Freti, Daniele Atlante e Federica Baggi, con la collaborazione del Casazza Calcio e il patrocinio del Municipio, a sostegno dell’associazione «Cuore di Donna» che si occupa di tumori femminili.