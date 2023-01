Mai presa la patente: fermato in moto, multa di 6mila euro

Non aveva mai conseguito la patente di guida ma circolava lo stesso, indisturbato, in sella al suo motociclo. Non se l’aspettava un ragazzo di 19 anni residente a Montello, di trovarsi davanti la pattuglia della Polizia intercomunale dei Colli in servizio sul Colle dei Pasta a Torre de’ Roveri, fuori dal centro abitato. Gli agenti stavano effettuando dei controlli di routine sul territorio di competenza e lo hanno fermato per svolgere accertamenti . Lo hanno pizzicato senza patente e senza assicurazione. Il motociclista, pregiudicato, ora dovrà pagare una maximulta di 6mila euro. Si tratta di un giovane già noto alle forze dell’ordine per alcuni reati commessi in passato e per l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Il fatto si è verificato nella mattinata di martedì scorso.