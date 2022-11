Montello, camper incastrato nel sottopasso: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 23 novembre per un incidente stradale a Montello in via dell’Assunzione. L’allarme è scattato poco dopo le 11, quando un camper si è incastrato nel sottopasso ferroviario. I vigili del fuoco dopo aver liberato il mezzo lo hanno rimosso per liberare la strada. Nessun ferito.