Montello, decade la sindaca Elvira Borali

Il punto centrale della seduta è stato la proposta di decadenza della consigliera Rebecca Colleoni, passata dalla maggioranza al gruppo «Prima Montello». Il provvedimento, legato a tre assenze ritenute non giustificate, avrebbe consentito alla maggioranza di procedere con la surroga e recuperare i numeri in Consiglio. Ma senza più la maggioranza, il sindaco ha quindi comunicato in aula la decisione di dimettersi, chiudendo la seduta consiliare e aprendo la strada allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario .

«Comunico le mie dimissioni – ha dichiarato – non avendo più la maggioranza. Il Consiglio è chiuso». «Da questo momento non sono più il sindaco – ha concluso Borali –. Auguro a tutti di fare il bene di Montello, avete impiegato un microsecondo per mettere il Comune nelle mani di un commissario». Ora la prima cittadina ha tempo 20 giorni prima che le dimissioni diventino irrevocabili.