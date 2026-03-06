Burger button
Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 06 Marzo 2026

Montello, decade la sindaca Elvira Borali

LA CRISI. L’amministrazione comunale di Montello è caduta al termine del Consiglio comunale di questa mattina, 6 marzo, convocato dopo la crisi politica aperta nelle scorse settimane.

Monica Armeli
Monica Armeli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La sindachessa Elvira Borali di Montello
La sindachessa Elvira Borali di Montello

Venuta meno la maggioranza in aula, il sindaco Elvira Borali ha annunciato le proprie dimissioni, sancendo la fine dell’esperienza amministrativa. Borali era stata eletta alla guida della lista «Elvira Borali sindaco» a giugno 2024.

Il punto centrale della seduta è stato la proposta di decadenza della consigliera Rebecca Colleoni, passata dalla maggioranza al gruppo «Prima Montello». Il provvedimento, legato a tre assenze ritenute non giustificate, avrebbe consentito alla maggioranza di procedere con la surroga e recuperare i numeri in Consiglio. Ma senza più la maggioranza, il sindaco ha quindi comunicato in aula la decisione di dimettersi, chiudendo la seduta consiliare e aprendo la strada allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario.

«Comunico le mie dimissioni – ha dichiarato – non avendo più la maggioranza. Il Consiglio è chiuso». «Da questo momento non sono più il sindaco – ha concluso Borali –. Auguro a tutti di fare il bene di Montello, avete impiegato un microsecondo per mettere il Comune nelle mani di un commissario». Ora la prima cittadina ha tempo 20 giorni prima che le dimissioni diventino irrevocabili.

