Montello, l’investitore è stato inseguito da un testimone

Erano le 12,30 di domenica 30 ottobre, dopo la lite per una mancata precedenza a una rotonda sulla provinciale della Val Calepio a Montello, V. B., operaio di 49 anni, residente a Montello, si è fermato con la sua Fiat Panda al semaforo rosso, raggiunto e affiancato da Walter Angelo Monguzzi, 55 anni, di Osio Sotto, in sella a una moto Bmw Rs. Davanti al gip Riccardo Moreschi, che ne ha poi convalidato l’arresto per omicidio volontario del motociclista, il 49enne ha raccontato di aver abbassato il finestrino per chiedere scusa. Ma l’altro - è la versione dell’arrestato - avrebbe cominciato a insultarlo e a colpire l’auto con calci, proseguendo anche dopo il verde quando i due mezzi si erano rimessi in moto. V. B., difeso da Andrea Pezzotta e Nicola Stocco, al giudice ha assicurato di aver sempre mantenuto la sua traiettoria, negando di aver mai tentato di speronare il motociclista. Quest’ultimo - è sempre il racconto dell’operaio - dopo aver sferrato un forte calcio alla fiancata sinistra della Panda si sarebbe sbilanciato. V. B. aveva intuito che l’altro stava per cadere, ma - scrive il gip nell’ordinanza di convalida dell’arresto - «aveva proseguito la marcia pensando che non fosse successo nulla di grave, recandosi verso Calcinate dove doveva incontrarsi con il fratello e altri amici per andare a caccia».