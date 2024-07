Montello, picchia e minaccia il padre invalido: arrestato 26enne

Ha tentato di lanciare un televisore contro il padre

Aggressivo anche verso i carabinieri

Neanche l’arrivo dei carabinieri presso l’abitazione è bastato a far desistere il ragazzo dai comportamenti aggressivi: anche in presenza dei militari il 26enne ha continuato a minacciare il padre, nonché ad insultare i carabinieri. Il giovane è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia e deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale: è stato trasferito poi in carcere a Bergamo.