Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina Mercoledì 08 Aprile 2026

Montello, si dimette la sindaca Borali: crisi politica al capolinea

IL CASO POLITICO. Dopo il passo indietro di marzo fallisce il tentativo di ricostruire la maggioranza. Scontro con le opposizioni sull’inceneritore, verso il commissariamento.

Monica Armeli
Monica Armeli
Montello, si dimette la sindaca Borali: crisi politica al capolinea
La sindaca di Montello Elvira Borali

Nuovo capitolo della crisi politica a Montello: la sindaca Elvira Borali ha rassegnato le dimissioni definitive nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Era già accaduto il 6 febbraio al termine di un Consiglio comunale, con un dietrofront del 20 marzo su richiesta dei sindaci del territorio, impegnati sul tema del progetto del termovalorizzatore. Alla fine Borali ha ritirato le dimissioni pur non avendo i numeri. Sei della maggioranza contro i sette delle tre minoranze. «I tentativi di ricostruire una maggioranza con i gruppi di minoranza sono però falliti», motiva la lista Elvira Borali sindaco. E dall’opposizione Aria Nuova arriva la replica: «La verità è un’altra, chi parla di paralisi amministrativa non ha voluto portare avanti la battaglia contro l’inceneritore».

Da qui la decisione finale: adesso, tra 20 giorni, il Comune sarà commissariato. L’amministrazione uscente rivendica comunque conti solidi, «con circa 1,15 milioni di euro disponibili tra opere già avviate e nuovi interventi». Così la minoranza Prima Montello: «Il gruppo Prima Montello ha interrotto la collaborazione dopo che al vicesindaco è stata tolta, inspiegabilmente, la delega all’ambiente e, successivamente, tutte le altre. Non si è interrotta una collaborazione “a caso”, ma a seguito di una scelta suicida». Nessun commento al momento dalla terza minoranza «Uniti per Montello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montello
Politica
governo
Enti locali
Ambiente
inquinamento
Sociale
Questioni sociali (generico)
Elvira Borali
Monica Armeli
Aria Nuova
Prima Montello