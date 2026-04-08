Montello, si dimette la sindaca Borali: crisi politica al capolinea

Nuovo capitolo della crisi politica a Montello: la sindaca Elvira Borali ha rassegnato le dimissioni definitive nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Era già accaduto il 6 febbraio al termine di un Consiglio comunale, con un dietrofront del 20 marzo su richiesta dei sindaci del territorio, impegnati sul tema del progetto del termovalorizzatore. Alla fine Borali ha ritirato le dimissioni pur non avendo i numeri. Sei della maggioranza contro i sette delle tre minoranze. «I tentativi di ricostruire una maggioranza con i gruppi di minoranza sono però falliti», motiva la lista Elvira Borali sindaco. E dall’opposizione Aria Nuova arriva la replica: «La verità è un’altra, chi parla di paralisi amministrativa non ha voluto portare avanti la battaglia contro l’inceneritore».