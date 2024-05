Montello, si ribalta un’auto: tre feriti

Ribaltamento a Montello lunedì mattina 6 maggio, intorno alle 8. Ad intervenire, con le ambulanze e i soccorsi medici, anche i vigili del fuoco della Centrale di Bergamo. L’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto in via San Giuseppe. Dopo l’impatto una delle due autovetture si è ribaltata: tre le persone coinvolte, tra cui un bambino di 12 anni. Gli altri due sono una donna di 32 anni e un uomo di 38 anni. Nessuno di loro è grave, una persona è stata ricoverata all’ospedale Bolognini di Seriate per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno gestito le operazioni di soccorso, mettendo in sicurezza i mezzi e bonificando l’area compromessa.