Morta sul Redorta: la Procura dispone l’autopsia

Se sia morta per un malore oppure per essere scivolata su una lastra di ghiaccio, nulla toglie al dolore dei familiari di Gabriella Barbieri: tuttavia la Procura di Bergamo, per far luce su quanto accaduto, ha deciso di far eseguire l’autopsia sulla salma della 53enne di Monasterolo del Castello morta venerdì 17 marzo in ospedale dopo essere caduta lungo il sentiero che collega il rifugio Brunone al rifugio Coca passando sotto la vetta del pizzo Redorta .