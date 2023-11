Non paga le tasse, chiede il reddito di cittadinanza e cerca di portare oro e contanti in Svizzera: condannato

Un 38enne, originario di Asti ma residente a Montello, è stato condannato in via definitiva per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’uomo, secondo le indagini e la sentenza, ha cercato di portare in Svizzera oro e contanti per evitare che fossero «aggredibili» dall’erario italiano e, tra l’altro, ha cercato di ottenere il reddito di cittadinanza.