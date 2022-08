Nuove code in arrivo sulla statale 42: «Tubi da cambiare, è necessario»

Dieci anni fa, il 20 agosto del 2012, i comuni della Valle Cavallina da Endine fino a Zandobbio per un paio di giorni rimasero senz’acqua. Allora non fu la siccità a tenere a secco i rubinetti, ma un guasto all’acquedotto «dei laghi» che venne riparato nel giro di un paio di giorni . Per evitare che prima o poi possa ripetersi un problema simile, Uniacque ha deciso di intervenire sostituendo un tratto delle adduttrici principali: in autunno verranno posizionati a terra oltre 500 metri di nuove tubature; i lavori interesseranno anche la statale 42 e inevitabilmente provocheranno lunghe code.