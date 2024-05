Omicidio Bonomelli, l’accusa chiede 24 e 28 anni agli imputati

L’accusa ha invocato 29 anni per Matteo Gherardi, 34enne di Gaverina; 24 anni a testa per il padre 69enne Rodolfo Luigi e la ex compagna Jasmine Gervasoni, 25enne di Sedrina; 28 anni per l’amico Omar Poretti, 26enne di Scanzorosciate. Sono tutti in carcere.

La vicenda del 2022

Prossima udienza il 19 giugno

Che temessero le conseguenze della loro azione lo dimostra, secondo il pm, in fatto che per ben due volte tornarono a controllare il pensionato che era sdraiato in auto privo di sensi. La seconda, l’indomani mattina, lo trovarono cadavere. «Si sarebbe potuto salvare sino all’ultimo secondo, ha stabilito il medico legale, magari con una telefonata anonima ai soccorsi», ha sostenuto Monzio Compagnoni. Ma non lo fecero. E qualcuno di loro, come Jasmine Gervasoni, ha faticato a rendersi conto di quanto commesso anche dopo. In un colloquio in carcere (intercettato) subito dopo l’arresto la sorella le intima «Devi chiedere scusa». E lei: «A chi?». Nella prossima udienza, il 19 giugno, parola alla parte civile e alle difese.