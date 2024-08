Omicidio a Casazza, 37enne ucciso a botte fuori da un bar

Un trentasettenne di origini ucraine è morto nella tarda serata di lunedì 19 agosto per le conseguenze di un pestaggio avvenuto a Casazza, lungo via Nazionale, la statale 42 del Tonale che attraversa l’abitato. L’episodio attorno alle 22,30 davanti a un bar: immediato l’intervento di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Clusone per gli accertamenti del caso e per risalire al responsabile dell’omicidio. Sono state sentite alcune persone che avrebbero assistito all’aggressione.