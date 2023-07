«Per sempre con noi, buon viaggio». Luzzana piange il giovane Davide

La Val Cavallina si è fermata mercoledì pomeriggio 5 luglio per l’ultimo saluto a Davide Mutti, il meccanico di 24 anni di Borgo di Terzo morto nell’incidente stradale accaduto domenica sera a Vigano San Martino. Il funerale è stato celebrato nella parrocchiale di Luzzana che era gremita. C’erano tantissimi giovani, amici di Davide, che gli hanno dedicato uno striscione con la scritta «Per sempre con noi, buon viaggio». Presenti i familiari, la mamma Carmen, il papà Roberto, la sorella Greta e la fidanzata Marta.

Chiesa gremita a Luzzana per i funerali di Davide Mutti

Nell’omelia l’ex parroco di Luzzana don Angelo Defendi ha detto: «Sei stato un figlio, un amico, un compagno, ci lasci un dolcissimo ricordo. Ti chiediamo di essere il nostro angelo custode». Il sindaco di Luzzana Ivan Beluzzi, caro amico della famiglia, ha ricordato Davide con parole commoventi: «Resteranno in noi i tuoi occhi azzurri, la tua bellezza interiore, il tuo spendersi per gli altri. Ti abbiamo visto nascere, ti abbiamo tenuto in braccio. Hai fatto della tua vita una festa».