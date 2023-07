Perde il controllo della moto e viene travolto da un’auto: muore 24enne di Borgo di Terzo

Un giovane di 24 anni di Borgo di Terzo è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un auto nella tarda serata di domenica 2 luglio a Vigano San Martino. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 23.30 in via Nazionale. A perdere la vita Davide Mutti: il giovane si trovava in sella alla sua moto Guzzi e stava viaggiando verso Bergamo quando, per cause in via di accertamento, è caduto dalla moto ed è finito nella corsia opposta e un’auto - una Opel Astra - lo ha investito. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri di Casazza che si sono occupati dei rilievi.