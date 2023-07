Maestra e compagni ricordano il sorriso «discolo» di Davide. I funerali nel pomeriggio

Sono giorni di dolore in Val Cavallina per la morte di Davide Mutti, meccanico 24enne di Borgo di Terzo morto nell’incidente accaduto domenica notte a Vigano San Martino. Il giovane, molto conosciuto nella zona per l’attività lavorativa che svolgeva nell’officina di famiglia (l’Eurodiesel a Entratico) , stava ritornando a casa da un locale sul lungolago di Spinone dove aveva trascorso un’ora con alcuni amici. Erano le 23,30. Purtroppo all’altezza di una curva, in via Nazionale, Davide è caduto dalla sua moto Guzzi. Un’automobile che stava transitando in quel momento lo ha investito. Un urto tremendo che gli è stato fatale.

Il funerale alle 15

Alle 15 mercoledì 5 luglio nella parrocchiale ci sarà l’ultimo saluto a Davide. La chiesa sarà gremita di gente. In queste ore in tanti hanno fatto visita alla camera ardente allestita a casa, in via Nazionale. Lascia nel dolore la mamma Carmen, il papà Roberto, la sorella Greta e la fidanzata Marta.

Una maestra della scuola primaria lo ha ricordato con queste parole commoventi: «Ti ricordo bambino alla scuola primaria, uno scricciolo vispo e curioso, a volte un po’ discolo ma sempre educato e sorridente». Anche l’amico Michele non si dà pace per la tragedia accaduta: «Non ci credo ancora, faccio fatica a crederci. Mi sembra ieri che ti conoscevo e insieme sbagliavamo classe il primo giorno di scuola. Festeggiavamo e ridavamo su ogni cosa. Ne abbiamo passate tante insieme, eravamo così legati che ci hanno bocciato tutti e due lo stesso anno». Quanto successo domenica notte ha sconvolto molti, anche chi non conosceva Davide Mutti. Ad esempio un papà di Entratico ha commentato così: «Non so cosa sia successo ma ho quattro figli, piango con voi sinceramente e vi abbraccio con tutta la forza che ho. Spero che abbiate la forza di superare questa perdita».