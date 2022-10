Precipitano tra le case, due parà bergamaschi feriti ad Abbiategrasso

Due paracadutisti bergamaschi sono precipitati tra le case e sono rimasti feriti nella mattinata di domenica 30 ottobre, poco prima delle 11, ad Abbiategrasso (Milano), dove erano in corso le celebrazioni per l’80° anniversario della battaglia di El Alamein. Si tratta di un 46enne di Borgo di Terzo e di un 51enne di Trescore Balneraio: uno è finito sul tetto di un’abitazione per poi scivolare nel cortile, il secondo ha invece sbattuto contro un palo e poi un muro. Entrambi sono stati ricoverati a Milano in elicottero e ambulanza con diverse fratture, ma fortunatamente non risultano in pericolo di vita.